Τεχνοκρατικές συναντήσεις για ταχύτερες διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις 

Στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις στοχεύει σειρά συναντήσεων που υλοποιούνται στον Δήμο Τρικκαίων. Το Τμήμα Προμηθειών και το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ανέλαβαν τον ρόλο της συγκεκριμενοποίησης, επεξήγησης και παροχής διευκρινίσεων σε υπαλλήλους, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία και να υλοποιούνται ταχύτερα οι διαδικασίες σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Διοικητικών – οικονομιών Υπηρεσιών Σοφία Αλεστά στάθηκε στη σημασία της βελτίωσης αυτών των διαδικασιών, προκειμένου να λειτουργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ο Δήμος, προς όφελος των πολιτών.

Οι κ. Φωτεινή Κρύου (προϊσταμένη τμήματος Προμηθειών) και Παναγιώτα Ευθυμίου (προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου) και Μαρία Μουργελά (τμήμα προμηθειών) εξήγησαν συγκεκριμένες διαδικασίες και απάντησαν σε ρωτήσεις που τέθηκαν από στελέχη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας με επικεφαλής τη διευθύντρια κ. Στ. Πελίγκου.

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν παρόμοιες συναντήσεις και με στελέχη άλλων Διευθύνσεων του Δήμου Τρικκαίων.

Από το γραφείο Τύπου