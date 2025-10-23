Τελετές αποφοίτησης σε ΤΕΦΑΑ και Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφολογίας

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο της ΣΕΦΑΑΔ στις Καρυές Τρικάλων, θα πραγματοποιηθούν τελετές απονομής πτυχίων στους Διδάκτορες και στους αποφοίτους Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των δύο Τμημάτων (ΤΕΦΑΑ και ΤΔΔ), της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Στην πρώτη τελετή αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί ώρα 11:00 π.μ. , θα συμμετάσχουν: οι Διδάκτορες, οι απόφοιτοι/ες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση”, “Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας” και “Ψυχολογία Αθλητισμού, Ασκησης και Φυσικής Αγωγής” και οι απόφοιτοι/ες της πρώτης ομάδας συμμετεχόντων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΦΑΑ.

Στη δεύτερη τελετή αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί ώρα 12:30 μ.μ. , θα συμμετάσχουν: οι απόφοιτοι/ες της δεύτερης ομάδας συμμετεχόντων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Στην τρίτη τελετή αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί ώρα 14:00 μ.μ., θα συμμετάσχουν: οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (ΤΔΔ).

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του Αμφιθεάτρου, στις Τελετές αποφοίτησης μπορούν να παραβρεθούν αποκλειστικά και μόνο έως 4 άτομα ως συνοδοί σε κάθε τελειόφοιτο/η .