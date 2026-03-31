Τα Τρίκαλα στο επίκεντρο της επιστημονικής καινοτομίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου ολοκληρώθηκε το 3ο Συμπόσιο Μαθηματικών που διοργάνωσε το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στις 28 και 29 Μαρτίου 2026 στα Τρίκαλα, με θέμα: «Μαθηματικά και Ιατρική – Διδακτικές πρακτικές και εργαλεία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Για δύο ημέρες, τα Τρίκαλα αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για τον επιστημονικό διάλογο και την καινοτομία, αναδεικνύοντας τη δυναμική σύμπραξη των Μαθηματικών με την Ιατρική και την Τεχνητή Νοημοσύνη και προσελκύοντας πλήθος συμμετεχόντων από την τοπική κοινωνία, αλλά και από την ευρύτερη ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα.

Το Συμπόσιο συγκέντρωσε επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστημιακούς, ιατρούς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές, μαθητές, καθώς και πολίτες που ενδιαφέρονται για τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο των επιστημών. Η μεγάλη προσέλευση και το ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν τη σημασία της διασύνδεσης των Μαθηματικών με την Ιατρική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και την ανάγκη για ανοιχτό και ουσιαστικό επιστημονικό διάλογο στην τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των Μαθηματικών στη σύγχρονη ιατρική έρευνα, στην ανάλυση δεδομένων, στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στην ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις των εξελίξεων αυτών, παρουσιάζοντας τρόπους με τους οποίους η επιστημονική γνώση μπορεί να μετασχηματιστεί σε σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας των Τρικάλων, η οποία αγκάλιασε τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος ουσιαστικού επιστημονικού διαλόγου και δημιουργικής συνάντησης διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Το «πάντρεμα» Μαθηματικών, Ιατρικής και Τεχνητής Νοημοσύνης ανέδειξε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν συνεργασία, σύνθεση και διαθεματική προσέγγιση.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι η σύνδεση Μαθηματικών, Ιατρικής και Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αφορά μόνο την ερευνητική κοινότητα, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διδάσκουμε και μαθαίνουμε σήμερα, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το 3ο Συμπόσιο Μαθηματικών αποτέλεσε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης ιδεών, εμπειριών και επιστημονικού προβληματισμού, ενισχύοντας τον δεσμό της τοπικής κοινωνίας των Τρικάλων με τη γνώση και την πρόοδο.

Το Συμπόσιο τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης.

Παράλληλα, υπήρξε άριστη και παραγωγική συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων και την Πρόεδρό του, γεγονός που ενίσχυσε ουσιαστικά τον επιστημονικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και ανέδειξε τη σημασία της σύμπραξης των επιστημονικών φορέων της περιοχής.

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ευχαριστεί όλους τους ομιλητές, τους συνέδρους και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία του Συμποσίου και ανανεώνει το ραντεβού του με την τοπική κοινωνία για νέες δράσεις που θα συνεχίσουν να προάγουν τη γνώση, τη συνεργασία και τη σύνδεση των επιστημών με την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόοδο.