Τα «Τακούνια στον Βάλτο» του Ακή Δήμου απόψε στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο»

«Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, με τη σκηνοθεσία να υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Η παράσταση θα δοθεί στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο «Φρούριο», στα Τρίκαλα, στις 12 Ιουλίου, στις 21:00

Σκηνοθεσία

Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης

Πόσο πάει τελικά η τιμή ενός Υπουργού;

Πώς πέθανε τελικά η Σαλώμη Ρόμπαρτς;

Έχει βάλτο στις Θερμοπύλες;

Τι παπούτσια φοράει η σύζυγος του υπουργού στην επέτειο του γάμου της;

Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου : Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Λίγα λόγια για την παράσταση :

Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Μουσική – Ηχητικός Σχεδιασμός: Κώστας Νικολόπουλος

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθετών: Θάνος Χατζόπουλος

Βοηθός Σκηνογράφου : Νεκταρία Ηλιάκη

Φωτογραφίες-Trailer : Έφη Καρανικόλα

Διεύθυνση – Οργάνωση Περιοδείας :

Βλάσσης Θεοδωρίδης : 6955-811681 – periodiesgr@gmail.com

Γιάννης Ροδόπουλος: 6972-217609 – giannis.rodo@gmail.com

Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/takounia-ston-balto-kalokairini-periodeia

Τιμές εισιτήριων : 18€ στα φυσικά σημεία πώλησης και στη more.com

Γενική Είσοδος : 22€ στο ταμείο την ημέρα της παράστασης

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραΐσκου- Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr

Από το γραφείο Τύπου