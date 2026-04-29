«Τα Παλιά Τρίκαλα. Αναμνήσεις και Ιστορήματα» – Ένα βιβλίο του αείμνηστου δημοσιογράφου Θεολόγη Τριανταφύλλου

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αίθουσα του Μουσείου Τσιτσάνη η επανέκδοση του σπουδαίου και εξαντλημένου εδώ και δεκαετίες δίτομου έργου του αείμνηστου Τρικαλινού δημοσιογράφου Θεολόγη Ι. Τριανταφύλλου με τίτλο «Τα Παλιά Τρίκαλα. Αναμνήσεις και Ιστορήματα», Θεσσαλονίκη 2026, Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ., σελ. 510.

Το βιβλίο είχε πρωτοεκδοθεί το 1976 και 1977 και επανεκδόθηκε από κοινού από τον Φιλολογικό Ιστορικό Λογοτεχνικό Σύνδεσμο (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων και τις Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη (Θεσσαλονίκη). Το βιβλίο έχει ενταχθεί στη σειρά του Συνδέσμου: ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, με αρ. 27.

Το εν λόγω δίτομο έργο του Θεολ. Τριανταφύλλου υπήρξε σημείο αναφοράς και πηγή πληροφοριών για τη ζωή και τα πρόσωπα που έδρασαν στην πόλη των Τρικάλων από την απελευθέρωσή της το 1881 έως την δεκαετία του 1960 περίπου. Η εξάντληση γρήγορα και των δύο τόμων είχε καταστήσει αναγκαία την επανέκδοσή του. Το εγχείρημα αυτό ανέλαβε ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ., του οποίου ο Συγγραφέας υπήρξε ο πρώτος πρόεδρός του (1978-1984).

Μιλώντας για το βιβλίο η κα Ελένη Τζαβέλλα, ειδική γραμματέας του Φ.Ι.ΛΟ.Σ., εκπαιδευτικός–διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας, ανέφερε χαρακτηριστικά: “Ένα ζεστό απόβραδο κάποιου μακρινού Αυγούστου, ο συγγραφέας Θεολόγης Τριανταφύλλου, συζητώντας με την παρέα του στο καφενείο του Φρουρίου για το παρελθόν, συνέλαβε την ιδέα να αναστήσει με την πένα του τον κόσμο των παλιών Τρικάλων. Ξεκίνησε καταγράφοντας τις αναμνήσεις του από τη δεκαετία του 1950 στις στήλες της εφημερίδας “Έρευνα” και στη συνέχεια -τόσο κατόπιν της παρότρυνσης των αναγνωστών όσο και της προσωπικής του γοητείας από το ταξίδι στη μνήμη- διεύρυνε το εγχείρημά του. Έτσι, το 1976 εκδόθηκε ο πρώτος τόμος με τίτλο “Αναμνήσεις από τα παλιά Τρίκαλα”.

“Τίποτα δεν αισθάνομαι πιο προσφιλές μέσα στο περιβάλλον μου, στο σπίτι μου, από μια παλαιά φωτογραφία αγαπημένων μορφών. Τίποτε δεν με συγκινεί βαθύτερα από την αναδρομή στο παρελθόν, από την περιήγηση στα παιδικά μου χρόνια, στην αυλή του σχολείου, στο καμπαναριό της εκκλησίας, στη βρύση την παλιά. Αγαπημένων θύμησες”.

Με αυτά τα λόγια, στον πρόλογο του έργου, ο τότε Δήμαρχος Κωνσταντίνος Παπαστεργίου αποτυπώνει το πνεύμα του βιβλίου και, πράγματι, εκφράζει ένα κοινό αίσθημα. Ωστόσο, μετά την πάροδο τόσων δεκαετιών, ελάχιστοι είναι πλέον εκείνοι που δύνανται να μιλούν βιωματικά για τις εποχές αυτές. Το βιβλίο καθίσταται έτσι πολύτιμος θησαυρός γνώσης, επιτρέποντας στους νεότερους να αναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: πώς φθάσαμε ως εδώ, ποιοι διαμόρφωσαν τη πορεία του τόπου μας και ποιοι πέρασαν από αυτόν;”.

Από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Μπεχλιβάνος, δημοσιογράφος–διευθυντής της εφημερίδας larissanet.gr τόνισε ότι “Το βιβλίο που παρουσιάζουμε είναι μια ψηφίδα για την ιστορία των Τρικάλων, είναι εργαλείο για τους μελετητές της Ιστορίας και, φυσικά, έχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τον δημοσιογραφικό κόσμο καθώς ο Τριανταφύλλου ήταν ένας δημοσιογράφος που εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες και με ανάγλυφο τρόπο σκιαγραφεί μια άγνωστη για τους περισσότερους σήμερα εποχή τόσο για την πολιτική όσο και για την κοινωνική ζωή εκείνης της περιόδου”.

Η νέα έκδοση, που περιλαμβάνει και τους δύο τόμους, είναι φωτομηχανική αλλά με διορθώσεις σε ορισμένα σημεία και προσθήκη εκτενούς Παραρτήματος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και άλλων φωτογραφιών εντός του κειμένου.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, που προστέθηκε με την επιμέλεια του νυν προέδρου του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. κ. Θεοδώρου Νημά, περιλαμβάνει 100 φωτογραφίες (αρκετές έγχρωμες), στις οποίες απεικονίζονται παλιά εμβληματικά κτίρια και πλατείες των Τρικάλων, κινηματογράφοι, στιγμιότυπα από δραστηριότητες, καθηγητές και μαθητές όλων των παλιών γυμνασίων της πόλης, στρατιωτικές προσωπικότητες, στιγμιότυπα από την κοινωνική ζωή, αθλητές και παράγοντες του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων και των ποδοσφαιρικών ομάδων (Αχιλλέα, ΑΕΤ, Α.Ο. Τρίκαλα, Α.Ο. Δήμητρα κ.ά.), γνωστοί ληστές και εφημερίδες των Τρικάλων.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Θεόδωρος Νημάς, πρόεδρος του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. και επακολούθησε συζήτηση.

