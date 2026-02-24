“Ταξίδι στο Σύμπαν” με τον Μάνο Σαριδάκη – Επιστημονική εκδήλωση από την ΕΛΜΕΤ

Το Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Ταξίδι στο Σύμπαν: Από τη Μεγάλη Έκρηξη στην εποχή της ΣκοτεινήςΕνέργειας», το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:30, στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου Τσιτσάνη.

Ομιλητής θα είναι ο Dr. Μάνος Σαριδάκης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στην ομιλία του θα παρουσιάσει, με τρόπο κατανοητό και προσιτό στο ευρύ κοινό, τη συναρπαστική πορεία του Σύμπαντος από τη Μεγάλη Έκρηξη έως τα σύγχρονα κοσμολογικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη Σκοτεινή Ενέργεια, αναδεικνύοντας βασικές έννοιες και προκλήσεις της σύγχρονης κοσμολογίας.

Ο Μάνος Σαριδάκης είναι Διδάκτωρ Θεωρητικής Φυσικής και έχει διατελέσει μεταδιδακτορικός ερευνητής και Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ – ΣΕΜΦΕ). Διδάσκει τακτικά σε πανεπιστήμια της Γαλλίας (Saclay, IAP), των Ηνωμένων Πολιτειών (Baylor University), της Χιλής (PUCV) και της Κίνας (Tsinghua, USTC). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 320 ερευνητικές εργασίες και έξι βιβλία, ενώ το έργο του χαίρει διεθνούς αναγνώρισης. Συγκαταλέγεται στο 1% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για την επιστήμη. Η είσοδος είναι ελεύθερη.