“Ταξίδι” στον Κόζιακα και στα Αντιχάσια όρη – Μετέωρα με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα

Το Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 περιλαμβάνει περιοχές στις οποίες έχουν καταγραφεί σημαντικά είδη χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται έξι (6) περιοχές ενώ υπάρχουν και άλλες δύο (2) που καλύπτουν μικρά τμήματα στα όρια με τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Ιωαννίνων, γεγονός που φανερώνει την πλούσια βιοποικιλότητα.

Το Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων «ταξιδεύει» σε δύο από αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ. Στο Κερκέτιο όρος (Κόζιακας), και στα Αντιχάσια όρη -Μετέωρα.

Ο Κόζιακας, το Κερκέτιον Όρος των αρχαίων, βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της κεντρικής Πίνδου. Χαρακτηρίζεται από γυμνές και βραχώδεις ράχες και κορυφές, αλλά και από δασωμένα φαράγγια και δάση ελάτης. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η γεωργία, η δασοπονία, η κτηνοτροφία και το κυνήγι. Στην περιοχή του Κόζιακα υπάρχουν 11 είδη της χλωρίδας που είναι ενδημικά ή προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί: «Περιοχή Ελεγχόμενης Θήρευσης και απόθεμα θηραμάτων». Εκεί οι πληθυσμοί των μεγάλων θηλαστικών – θηραμάτων χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης και προστασίας, κυρίως από την λαθροθηρία.

Τα θηλαστικά αυτά είναι το ελάφι και το ζαρκάδι. Η περιοχή είναι εξίσου σημαντική και για τα είδη άγριας πανίδας που φιλοξενεί, είναι ένας από τους σπάνιους βιότοπους για την αρκούδα, τον λύκο και το αγριόγιδο. Το βουνό φιλοξενεί, σημαντικούς πληθυσμούς μεγάλων αρπακτικών, κυρίως γυπών, και έχει χαρακτηριστεί ως «σημαντική περιοχή» για τα πουλιά. Χαρακτηριστικά είδη είναι το όρνιο, ο χρυσαετός, και ένα πλήθος πουλιών που κατακλύζουν τα ανοίγματα του δάσους. Η οικολογική ποιότητα και η ισορροπία της περιοχής όπως διαμορφώνεται από την διαχείρισή της, είναι εύθραυστες και για αυτό απαιτούνται συνεχείς χειρισμοί από την δασική υπηρεσία.

Περιοχή Αντιχασίων – Μετεώρων

Η περιοχή των Αντιχασίων-Μετεώρων καλύπτει γεωγραφικά το ανατολικό τμήμα του νομού Τρικάλων. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η μεγάλη ποικιλία στους τύπους της βλάστησης που προκύπτει τόσο από τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (μεγάλο υψομετρικό εύρος από 90-1.380μ.) όσο και από την μακρόχρονη χρήση της περιοχής από τον άνθρωπο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη εναλλαγή δασωμένων εκτάσεων με μεγάλες ανοικτές περιοχές, ομαλό ανάγλυφο αλλά και βραχώδεις εξάρσεις. Το κλίμα είναι υπο-μεσογειακό με ζεστά καλοκαίρια και δριμείς χειμώνες.

Η περιοχή των Αντιχασίων-Μετεώρων είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα αρπακτικά πουλιά στην Ελλάδα. Ο συνδυασμός ανοικτών εκτάσεων, βραχωδών εξάρσεων και δασωμένων ρεματιών την καθιστούν ιδανικό βιότοπο για πολλά είδη αρπακτικών πουλιών. Στην περιοχή βρίσκεται η αποικία ασπροπάρη στην Ελλάδα (2-3+ ζεύγη). Άλλα είδη προτεραιότητας (αρπακτικά) που απαντώνται και αναπαράγονται στην περιοχή είναι ο κραυγαετός, o φιδαετός, o τσίφτης, το χρυσογέρακο και ο πετρίτης.

Η περιοχή επίσης είναι σημαντικότατος βιότοπος για τον λύκο όπου η παρουσία του είδους είναι μόνιμη και αναπαράγεται συστηματικά. Η περιοχή εμφανίζει την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αντιπροσωπευτικότητα για το είδος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχει επανεμφανισθεί και αναπαράγεται μετά από απουσία πολλών δεκαετιών και η αρκούδα. Η σπουδαιότητά της επίσης πιστοποιείται και από την ύπαρξη ειδών όπως η ενδημική κενταύρια (Centaurea kalambacensis).

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της Αναπτυξιακής κ. Βάϊος Κουτής, τονίζει πως πρόκειται για όμορφες διαδρομές με πλούσια πανίδα και χλωρίδα τις οποίες ο επισκέπτης αξίζει να γνωρίσει από κοντά.

Αποστόλης Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)