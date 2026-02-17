Τέμπη: Πρώτη φορά ανοιχτό μνημόσυνο για τα τρία κορίτσια της οικογένειας Πλακιά

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για την Αναστασία – Μαρία την Χρύσα και την Θωμαή που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

Ο κ. Πλακιάς μάλιστα τόνισε ότι το μνημόσυνο θα είναι ανοιχτό για όλους.

Αναλυτικά:

«Το Σάββατο 21 / 02 / 26 θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για την Αναστασία – Μαρία την Χρύσα και την Θωμαής στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι.

Φέτος θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας.

Φέτος το μνημόσυνο θα είναι ανοικτό προς όλους εσάς και όσοι επιθυμείτε και θέλετε μπορείτε να είσαστε δίπλα μας εκείνη την ημέρα».