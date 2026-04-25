Τέμπη: Βρέθηκε βίντεο σε σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα που δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία

Ένα πολύ σημαντικό ντοκουμέντο για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη και πιο συγκεκριμένα, βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα που δείχνει ολόκληρη τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχείας και τη στιγμή της έκρηξης, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, πρόκειται για οπτικό υλικό που εντοπίστηκε σε σπίτι δικαστικού πραγματογνώμονα και το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν συγγενείς θυμάτων, από το βίντεο λείπουν σημαντικά κομμάτια από τις 23:00 της μοιραίας νύχτας έως και τις 03:00 τα ξημερώματα της επομένης.

Οι δικαστικές Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν το ντοκουμέντο 3 χρόνια μετά το δυστύχημα, στο πλαίσιο της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Συγγενείς και δικηγόροι καταγγέλλουν πως λείπουν περίπου 4 ώρες υλικού

“Σε αυτήν την κάμερα φαίνεται όλη η πορεία της εμπορικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας και η στιγμή της σύγκρουσης ξεκάθαρα και από πολύ κοντινή απόσταση. Αυτό το υλικό δεν υπήρχε ποτέ στη δικογραφία αλλά και από αυτό που κατασχέθηκε λείπουν τέσσερις ώρες, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της μοιραίας σύγκρουσης. Το κατασχεμένο αυτό υλικό είναι πειραγμένο διότι δεν εμφανίζει τις τέσσερις κρίσιμες ώρες”, αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας Τηλκερίδη.

Η οικογένεια Τηλκερίδη έστειλε εξώδικο στην εταιρεία που χειρίζεται τις κάμερες και ζητά εντός 48 ωρών να της παραδοθεί το σύνολο του βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και να κοινοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες της διακίνησής του.

“Από εκεί θα αποκαλυφθεί όλη η διαδρομή, θα αποκαλυφθεί το τι εμπεριείχε η εμπορική αμαξοστοιχία, πόσα κοντέινερ εμπεριείχε, πόσα ήταν φορτωμένα σε πλατφόρμες, όλη η διαδρομή φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα”, πρόσθεσε η δικηγόρος της οικογένειας.

