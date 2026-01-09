Τέλος εποχής για το σπιτάκι του Σ.Ο.Χ.Τ.

O Σύλλογος Ορειβασίας και Χιονοδρομίας Τρικάλων (ΣΟΧΤ) σε ανακοίνωσή του εκφράζει την ενόχλησή του προς τον Δήμο Πύλης για τη κατεδάφιση του κτίσματος που στεγαζόταν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Ήταν αρχές της δεκαετίας΄80 όταν ο Σ.Ο.Χ.Τ. ξεκίνησε τις προσπάθειες κατασκευής Χιονοδρομικού Κέντρου στην περιοχή Περτουλίου.

Κατατέθηκαν προτάσεις και μελέτες για λειτουργία πίστας και την εγκατάσταση σκι λιφτ που ήρθαν αντιμέτωπες με πολλά εμπόδια και δυσχέρειες. Οι προσπάθειες ήταν επίπονες, με εκτεταμένη προσωπική εργασία αλλά και οικονομική κάλυψη των αναγκών από συγκεκριμένα μέλη, με ίδιους πόρους.

Τελικά, το 1983 κατασκευάστηκε και λειτούργησε το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου χάρη στο όραμα των μελών του Σ.Ο.Χ.Τ.. Για την κατασκευή του διατέθηκαν προς τον Σύλλογο 3.000.000 δρχ. από την Νομαρχία, 50.000 δρχ από τον Δικηγορικό σύλλογο, 800.000 δρχ. από τα μέλη του Σ.Ο.Χ.Τ., καθώς επίσης συνέβαλλαν οικονομικά το Εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο Τρικάλων και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων.

Το έτος 1988, ο Σ.Ο.Χ.Τ. προχώρησε στην παραχώρηση του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου στην τότε Κοινότητα Περτουλίου και παράλληλα παραχώρησε δύο αναβατήρες, έναν μήκους 20 μέτρων και έναν μήκους 310 μέτρων, καθώς και το οίκημα του σαλέ, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Ως αντάλλαγμα, η Κοινότητα Περτουλίου παραχώρησε στον Σ.Ο.Χ.Τ. το οίκημα (“σπιτάκι του Σ.Ο.Χ.Τ.”) ως χώρο εγκατάστασης του Συλλόγου μας για τις αθλητικές δραστηριότητες στο Χιονοδρομικό Κέντρο.

Αρχές Νοεμβρίου του 2025 ο Σ.Ο.Χ.Τ. πληροφορήθηκε τη νέα κατάσταση πραγμάτων στο Χ.Κ. Περτουλίου και απέστειλε επιστολή στον Δήμο Πύλης για τη διατήρηση της παραχώρησης του κτιρίου στον χώρο του Χ.Κ. Περτουλίου στον Σύλλογο και αίτημα να κατοχυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το συγκεκριμένο αίτημα δεν πέρασε ποτέ από Δημοτικό Συμβούλιο.

Στις 7/1/2026 ο Σ.Ο.Χ.Τ. έλαβε ενημέρωση από την Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. Πύλης ότι το συγκεκριμένο κτίσμα έχει κριθεί αυθαίρετο και θα κατεδαφιστεί στις 8/1/2026. Σε επικοινωνία που έγινε με τον κ. Ούτρα ενημερωθήκαμε ότι στο πλάνο νομιμοποίησης των κτισμάτων του Χ.Κ. που έγινε το 2017, το οίκημα του Σ.Ο.Χ.Τ. ΔΕΝ συμπεριλήφθηκε για νομιμοποίηση. Η πληροφορία αυτή ΔΕΝ κοινοποιήθηκε ποτέ στον Σύλλογο μας. Από τη σειρά πέντε κτισμάτων, το μοναδικό κτίσμα για το οποίο δε ζητήθηκε από τον Δήμο Πύλης νομιμοποίηση ήταν το «Σπιτάκι του Σ.Ο.Χ.Τ».

Στις 8/1/2026 πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση του κτίσματος παρουσία Αντιδημάρχου Πύλης, από μηχάνημα του Δήμου στο Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου που διαχειρίζεται ιδιώτης.

Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι από τη σειρά των πέντε κτισμάτων, το μοναδικό καλαίσθητο και αισθητικά εναρμονισμένο με το περιβάλλον ήταν το «Σπιτάκι του Σ.Ο.Χ.Τ.»

Ο Σ.Ο.Χ. Τρικάλων αποτελεί τον ιδρυτή και θεμελιωτή του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, με αδιάλειπτη και καθοριστική συμβολή τόσο στη κατασκευή όσο και στη λειτουργία και ανάδειξή του διαχρονικά. Ο ρόλος του Συλλόγου υπήρξε ιστορικός και θεσμικός, καθώς λειτούργησε ως ο βασικός φορέας που εισήγαγε, ανέπτυξε και εδραίωσε τη χιονοδρομία στην περιοχή.

Μέσα από πολυετή δράση, εθελοντική προσφορά και συνεχή παρουσία, ο Σ.Ο.Χ.Τ. συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των χιονοδρομικών αθλημάτων, στη διάδοση της ορεινής δραστηριότητας και στη συνολική κοινωνική και οικονομική ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής του Περτουλίου. Η ιστορική αυτή προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο και αδιαμφισβήτητο μέρος της ταυτότητας του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Πύλης για τη συμβολή του σε μια πράξη που επιχειρεί να αποκόψει το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου από την ίδια του την ιστορία, διατηρώντας την προσδοκία ότι η απόφαση αυτή θα επανεξεταστεί και ο χώρος θα αποκατασταθεί προς όφελος της ιστορικής συνέχειας και της συνεργασίας.