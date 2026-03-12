Τέλος εποχής για τον «Τσιρώνη» – Είχε ανοίξει στη Σωτήρα το 1987

Μια ιστορία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών κλείνει για τα Τρίκαλα, καθώς η γνωστή ταβέρνα «Τσιρώνης» στη Σωτήρα, ένα από τα πιο αγαπημένα στέκια για φαγητό, παρέα και γλέντι, ρίχνει οριστικά αυλαία.

Το κατάστημα, που αποτέλεσε σημείο συνάντησης για γενιές Τρικαλινών και επισκεπτών, ανακοίνωσε το κλείσιμό του, βάζοντας τέλος σε μια πορεία που ξεκίνησε το 1987 και άφησε πίσω της χιλιάδες στιγμές, γεύσεις και αναμνήσεις.

Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται:

“8/11/1987 – 8/03/2026 Αγαπητοί μας φίλοι και πελάτες, Μετά από σχεδόν 40 χρόνια γεμάτα γεύσεις, γέλια, μουσικές και όμορφες στιγμές, έφτασε η ώρα να κλείσουμε τον κύκλο της ταβέρνας μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας κάνατε μέρος της ζωής σας. Κάθε τραπέζι, κάθε γιορτή, κάθε «ευχαριστώ» για το φαγητό μας, ήταν η ανταμοιβή μας. Η ταβέρνα «Τσιρώνης» μπορεί να κλείνει, αλλά οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν για πάντα!! Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Με εκτίμηση Η οικογένεια Τσιρώνη!!!”