Σύσκεψη Σακκά με Κατσαφάδο, Κοντογιώργη, Κουρέτα – Τι ζήτησε ο δήμαρχος

Υπόμνημα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνο Κατσαφάδος για πρόσθετη χρηματοδότηση επέδωσε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου 226 ο κ. Σακκάς, στο περιθώριο σύσκεψης στην ΠΕ Τρικάλων, συναντήθηκε με τον κ. Κατσαφάδο και συζήτησαν ζητήματα για αποκαταστάσεις που χρήζει να γίνουν στον Δήμο Τρικκαίων. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων παρέδωσε σχετικό υπόμνημα που αφορά σε δύο βασικά ζητήματα: στην αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel και στην πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Τρικκαίων αιτήθηκε την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για έργα αποκατάστασης υποδομών που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα του 2023, μια χρηματοδότηση που είχε αρχικό συνολικό προϋπολογισμό 3 εκ. €. Επίσης αιτήθηκε τη στήριξη σε νέο αίτημα ύψους περίπου 2 εκ.€, για παρεμβάσεις σε ρέματα και αρδευτικά κανάλια, με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας χωριών και οικισμών του Δήμου.