Σύμπραξη ΕΛ.ΑΣ. με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων για την ενδοοικογενειακή βία

Τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, έγινε η εκκίνηση της πρωτοβουλίας-Κοινωνικής Συμμαχίας με τίτλο «Η Ενημέρωση δεν μένει μόνο στην Βιτρίνα», ως αποτέλεσμα σύμπραξης μεταξύ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων.

Πρόκειται για στοχευμένη δράση που επιδιώκει την αξιοποίηση της δυναμικής της τοπικής αγοράς όπου το κοινωνικό σύνολο συγχρωτίζεται, καθιστώντας τα εμπορικά καταστήματα, τμήματα ενός ενεργού δικτύου εγρήγορσης.

Ειδικότερα, ο χώρος εργασίας στα εμπορικά καταστήματα, μέσω τοποθέτησης επίσημης αφίσας, καθίσταται πεδίο κοινωνικής προστασίας και λειτουργώντας ως κομβικός «σταθμός» ενημέρωσης, συμβάλλει στην υποβοήθηση καταγγελίας περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που ενδεχομένως συγκαλύπτονται.

Μάλιστα, η διακριτική διάθεση ενημερωτικού υλικού κατά τη συναλλαγή στα καταστήματα, προσφέρει στα θύματα μια πρόσφορη δίοδο προς την υποστήριξη.

Με αυτόν τον τρόπο, τα θύματα έκνομων και απαξιωτικών πράξεων, μέσω των καταστημάτων, μπορούν να βρουν διαύλους επικοινωνίας και διασύνδεσης με τις Αρχές.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης προτίθεται να συνεχίσει τις δράσεις της προς όφελος της κοινωνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας & Άμεσης Βοήθειας:

Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Τρικάλων: 24314 – 39926

Άμεση Δράση: 100

Γραμμή SOS: 15900

«Σπάμε τον κύκλο της σιωπής. Μετατρέπουμε την εμπορική κίνηση σε κίνηση ελευθερίας».