Σύλληψη 69χρονου για δενδρύλλια κάνναβης στην αυλή του

Συνελήφθη, χθες (15-07-2026) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 69χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν:

• στον αύλειο χώρο αυτής, -8- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -1,2- έως -1,7- μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν,

• στο εσωτερικό της οικίας, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους -6- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.