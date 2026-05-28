Σύλληψη γυναίκας για κλοπή χρήματων από ταμεική μηχανή καταστήματος

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, γυναίκα, για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το πρωί, η δράστιδα  αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ από την ταμειακή μηχανή καταστήματος, ενώ σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, από την 1-10-2025 έως χθες, έχει αφαιρεθεί επιπλέον χρηματικό ποσό.   

Η προαναφερόμενη συνελήφθη, ενώ από την κατοχή της κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα.

