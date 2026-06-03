Σχολή Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας – Ένας ζωντανός φάρος της ελληνικής λαϊκής τέχνης

Η Σχολή ΣΑΕΚ Τρικάλων Ξυλογλυπτική Σχολή Καλαμπάκας αποτελεί τη μοναδική δημόσια σχολή ξυλογλυπτικής της χώρας και ανήκει στον ΕΛΓΟ Δήμητρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διατηρώντας ζωντανή μια παράδοση αιώνων και μεταφέροντας την τέχνη του ξύλου από γενιά σε γενιά.

Σε μια γωνιά της Θεσσαλίας, κάτω από τους βράχους των Μετεώρων, συνεχίζει να χτυπά η καρδιά μιας τέχνης αιώνων. Στη Σχολή Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας, το ξύλο μεταμορφώνεται σε τέχνη, η παράδοση συναντά τη δημιουργία και οι νέοι τεχνίτες γίνονται οι συνεχιστές μιας πολύτιμης ελληνικής κληρονομιάς. Εδώ, κάθε χτύπημα του σκαρπέλου δεν χαράζει μόνο το ξύλο, αλλά και την ιστορία του τόπου μας. Η σχολή εγκαινίασε και μια νέα συνεργασία με τον Δήμο Μετεώρων για περαιτέρω ενίσχυσή της.

Η ιστορία της ξεκινά το 1964. Μέσα στις δεκαετίες εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της εποχής, διατηρώντας όμως αναλλοίωτη την αποστολή της: τη διάσωση, τη συνέχιση και την ανάπτυξη της ελληνικής ξυλογλυπτικής τέχνης. Σήμερα λειτουργεί ως δημόσια ΣΑΕΚ (πρώην ΔΙΕΚ), προσφέροντας εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση στους νέους που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό το σπάνιο και δημιουργικό επάγγελμα.

Η ξυλογλυπτική δεν είναι απλώς μια τεχνική, τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της Σχολής κ. Παναγιώτης Ράπτης. Είναι ένας, σύμφωνα με τον ίδιο, διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και το ξύλο. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να σχεδιάζουν, να σκαλίζουν, να διαμορφώνουν και να αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά του υλικού, δημιουργώντας έργα που συνδυάζουν παράδοση, αισθητική και τεχνική αρτιότητα.

Στα εργαστήρια της σχολής γεννιούνται:

* Εκκλησιαστικά τέμπλα

* Προσκυνητάρια

* Εικόνες με ξυλόγλυπτα πλαίσια

* Παραδοσιακά έπιπλα

* Διακοσμητικά αντικείμενα

* Σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες

Κάθε έργο, σύμφωνα με τον κ. Ράπτη απαιτεί υπομονή, επιμονή και βαθιά γνώση της τέχνης.

Παρότι η Σχολή Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση και την εκκλησιαστική τέχνη, οι σπουδαστές της δεν περιορίζονται μόνο στα παραδοσιακά έργα. Στα εργαστήρια δημιουργούνται και σύγχρονες κατασκευές που συνδυάζουν την τέχνη της χειροποίητης ξυλογλυπτικής με τις απαιτήσεις του μοντέρνου σχεδιασμού.

Σήμερα το ξύλο μετατρέπεται σε:

* Καλλιτεχνικά γλυπτά και εγκαταστάσεις.

* Σύγχρονα διακοσμητικά αντικείμενα.

* Φωτιστικά και αντικείμενα εσωτερικής διακόσμησης.

* Σχεδιαστικά έπιπλα με χειροποίητες λεπτομέρειες.

* Ξύλινες συνθέσεις που συνδυάζουν ξύλο, μέταλλο, γυαλί ή ρητίνη.

* Έργα που αξιοποιούν ψηφιακό σχεδιασμό και νέες τεχνολογίες χωρίς να χάνουν τον χειροποίητο χαρακτήρα τους.

Η σχολή αποδεικνύει, όπως τονίζει ο διευθυντής της, ότι η ξυλογλυπτική δεν είναι μια τέχνη του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή μορφή δημιουργίας που εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης αισθητικής.

Η παρουσία της σχολής δίπλα στα Μετέωρα δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει μακραίωνη παράδοση στην εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, καθώς τα μοναστήρια των Μετεώρων φιλοξενούν αριστουργηματικά ξυλόγλυπτα τέμπλα και εκκλησιαστικά έργα τέχνης. Η σχολή συνεχίζει αυτή τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά, εκπαιδεύοντας νέους τεχνίτες που μπορούν να συμβάλουν στη συντήρηση και δημιουργία αντίστοιχων έργων.

Η σχολή δεν εκπαιδεύει μόνο επαγγελματίες. Καλλιεργεί σεβασμό προς την παράδοση, την ελληνική λαϊκή τέχνη και τη χειροποίητη δημιουργία.

Σε μια εποχή μαζικής παραγωγής και βιομηχανοποίησης, οι σπουδαστές της σχολής μαθαίνουν να δημιουργούν με τα χέρια τους, αφιερώνοντας ώρες εργασίας σε κάθε λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο αλλά ένα έργο τέχνης με ψυχή και χαρακτήρα.

Ως δημόσια ΣΑΕΚ, η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης. Οι σπουδαστές φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής και σιτίζονται σε εστιατόρια της περιοχής, γεγονός που εξασφαλίζει άνετες συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, παρέχοντας σημαντικές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές. Οι απόφοιτοι έχουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, ενισχύοντας την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους εμπειρία σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, παρέχεται δικαίωμα εισαγωγής στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, καθώς και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύεται με επισκέψεις σε εργαστήρια ξυλογλυπτικής και επίπλου, καθώς και με τη συμμετοχή των σπουδαστών σε ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συμβάλλουν ουσιαστικά στη σύνδεση θεωρίας και πράξης.

Κάθε έτος στη σχολή εισάγονται συνολικά έως και 15 σπουδαστές. Η επιλογή πραγματοποιείται μέσω του μηχανογραφικού δελτίου (Β’ επιλογή), με δυνατότητα προτεραιότητας για έως και 5 υποψηφίους, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης που υποβάλλεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας gov.gr.

Η διαδικασία επιλογής διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές διατάξεις.

Εκπαιδευτικός εξοπλισμός και υποδομές

Η σχολή διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ξυλογλυπτικής, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και υλικά που διατίθενται για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών. Παράλληλα, λειτουργούν σύγχρονα ξυλουργικά μηχανήματα, καθώς και εξειδικευμένο εργαστήριο CNC ROUTER, όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε τρισδιάστατο σχεδιασμό μέσω του προγράμματος Fusion 3D.

Επιπλέον, υπάρχει αίθουσα τόρνου για κατεργασία ξύλου, καθώς και πλήρως οργανωμένο εργαστήριο σχεδίου, στο οποίο διδάσκονται γραμμικό, ελεύθερο και διακοσμητικό σχέδιο χρηστικών αντικειμένων. Η εκπαιδευτική υποδομή συμπληρώνεται από εργαστήριο Η/Υ με χρήση εξειδικευμένων σχεδιαστικών πακέτων (CAD).

Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί και το τμήμα εικαστικών, όπου διδάσκονται χρώμα, ζωγραφική και μαθήματα αγιογραφίας, καθώς και η θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών μέσα από μαθήματα δασολογίας, ιστορίας της τέχνης, αγροτουρισμού και marketing, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία.

Επαγγελματική σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ξυλογλυπτική τέχνη και την επεξεργασία του ξύλου. Ενδεικτικά, μπορούν να απασχοληθούν ως εξειδικευμένοι ξυλόγλυπτες, καθώς και ως κατασκευαστές επίπλων με έμφαση σε ξυλογλυπτικές εργασίες υψηλής αισθητικής και τεχνικής.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χρήση εργαλειομηχανών CNC και τόρνων, καθώς και σε εργαστήρια εφαρμοσμένων τεχνών, όπου συνδυάζονται η δημιουργικότητα με την τεχνολογική κατάρτιση.

Παράλληλα, οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης προϊόντων ξυλογλυπτικής τέχνης, προϊόντων ξύλου και συνθετικών υλικών ξύλου, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι δύο (2) έτη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, τα οποία ακολουθούνται από εξάμηνη (6 μήνες) υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η δομή αυτή διασφαλίζει την ολοκληρωμένη κατάρτιση των σπουδαστών, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την άμεση εφαρμογή της στην πράξη, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Σκοπός της Σχολής – Η σημασία της σήμερα

Η Σχολή Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς διατήρησης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Νέοι άνθρωποι από όλη τη χώρα έρχονται στην Καλαμπάκα για να μάθουν μια τέχνη που κινδύνευσε να χαθεί, αλλά εξακολουθεί να έχει εφαρμογή στην εκκλησιαστική τέχνη, την επιπλοποιία, τη διακόσμηση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Από τα παραδοσιακά τέμπλα και τα εκκλησιαστικά έργα, μέχρι τα σύγχρονα γλυπτά, τα φωτιστικά και τα αντικείμενα design, η ξυλογλυπτική στην Καλαμπάκα αποδεικνύει ότι η παράδοση δεν μένει στάσιμη. Εξελίσσεται, εμπνέει και δημιουργεί νέες μορφές έκφρασης.

Η Σχολή Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας, καταλήγει ο κ. Ράπτης, αποτελεί έναν σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό θεσμό της χώρας. Μέσα από τη διδασκαλία της παραδοσιακής και της σύγχρονης ξυλογλυπτικής, συμβάλλει στη διατήρηση μιας πολύτιμης τέχνης, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκφραστούν δημιουργικά και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.

Τα έργα που δημιουργούνται στα εργαστήριά της, από παραδοσιακά εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα μέχρι σύγχρονες καλλιτεχνικές και σχεδιαστικές κατασκευές, αποδεικνύουν ότι η ξυλογλυπτική παραμένει μια ζωντανή τέχνη με διαχρονική αξία. Η σχολή συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση νέων δημιουργών και για τη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, συνδέοντας με επιτυχία την παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Νέες προοπτικές συνεργασίας Δήμου Μετεώρων και Σχολής Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η νέα συνεργασία που εγκαινιάζεται μεταξύ της Σχολής Ξυλογλυπτικής Καλαμπάκας και του Δήμου Μετεώρων, με πρωτοβουλία του δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της σχολής, ο δήμαρχος τόνισε ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της σχολής με την τοπική κοινωνία, υπογραμμίζοντας τη βούληση της δημοτικής αρχής να συμβάλει ενεργά στην προώθηση και ανάδειξη του σημαντικού αυτού εκπαιδευτικού και πολιτιστικού θεσμού. Όπως επισήμανε, ο Δήμος Μετεώρων σχεδιάζει την ανάπτυξη κοινών δράσεων εξωστρέφειας, πολιτισμού και προβολής, με στόχο η σχολή να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα σε πανελλαδικό επίπεδο, να προσελκύσει νέους σπουδαστές και να συνδεθεί ακόμη πιο στενά με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. «Η Σχολή Ξυλογλυπτικής αποτελεί ένα μοναδικό εκπαιδευτικό κύτταρο για τη χώρα και ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας της Καλαμπάκας και των Μετεώρων. Είναι χρέος μας να τη στηρίξουμε και να την αναδείξουμε όπως πραγματικά της αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αβραμόπουλος.

Αποστόλης Ζώης (AΠΕ-ΜΠΕ)