Σφοδρή σύγκρουση με αγριογούρουνο στην ε.ο. Καλαμπάκας – Τρικάλων – Μεγάλες ζημιές σε όχημα

Σύγκρουση με αγριογούρουνο είχε συμπολίτης μας το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων, στο ύψος του Royal Pallas.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το άγριο ζώο προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο καινούργιο όχημα του οδηγού. Ευτυχώς, ο ίδιος δεν τραυματίστηκε και βγήκε σώος από το περιστατικό, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται πέρασμα για αγριογούρουνα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους διερχόμενους οδηγούς, ειδικά κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στην περιοχή, καθώς κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετές συγκρούσεις οχημάτων με αγριογούρουνα, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Οι οδηγοί που κινούνται στην εθνική οδό Καλαμπάκας – Τρικάλων καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διατηρούν χαμηλότερες ταχύτητες όπου απαιτείται και να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς η εμφάνιση άγριων ζώων στο οδόστρωμα είναι συχνό φαινόμενο στη συγκεκριμένη περιοχή.

kalabakacity.gr