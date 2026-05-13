Συντονισμός φορέων για την αντιπυρική περίοδο στα Τρίκαλα

Συνεδρίασε χθες το Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Τρικάλων, με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές κατά την αντιπυρική περίοδο 2026», στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κας Χρύσας Ντιντή, η οποία και προήδρευσε της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα μέτρα πρόληψης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών δασικών πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και την έγκαιρη κινητοποίηση των υπηρεσιών, στον καθαρισμό και τη συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και στην ενημέρωση και προστασία των πολιτών.

Η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για τη συνεργασία και τόνισε την ανάγκη διαρκούς ετοιμότητας και συντονισμένης δράσης όλων των υπηρεσιών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.