Συντηρείται από Δευτέρα η παιδική χαρά στην πλατεία Βουβής

Συνεχίζονται οι προσφορές τρικαλινών στον Δήμο Τρικκαίων και ουσιαστικά, στους τρικαλινούς πολίτες. Αυτή τη φορά, μια εταιρεία προσφέρει τη συντήρηση της παιδικής χαράς στην πλατεία Βουβής. Μια παιδική χαρά που, με πιστοποιημένα όργανα, εξυπηρετεί εκατοντάδες παιδιά, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης των Τρικάλων. Η εταιρεία Φωτεινή Καλογερομήτρου – Μπάκος Γεώργιος ΟΕ προέβη σε αυτή τη δωρεά που αποτελεί συνέχεια άλλων δωρεών από πολίτες ή εταιρείες, προς την τρικαλινή κοινωνία.

Οι σχετικές εργασίες ξεκινούν από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, οπότε και θα είναι κλειστή η παιδική χαρά, προκειμένου να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι εργασίες, δεδομένων και των καιρικών συνθηκών.

Από το γραφείο Τύπου