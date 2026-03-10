Συντήρηση αγροτικών δρόμων στην περιοχή της Πιαλείας

Στην αγροτική περιοχή Πιαλείας (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ) έκανε επίβλεψη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος μηχανημάτων κ. Χρήστος Ζιάκας όπου γίνονται εργασίες με μηχανήματα του Δήμου Πύλης και αφορούν την διαμόρφωση και συντήρηση των αγροτικών δρόμων για την καλύτερη πρόσβαση των κτηνοτρόφων και γεωργών προς τις επιχειρήσεις τους και καλλιέργειες.

Ο Δήμος Πύλης βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση προβαίνοντας σε παρεμβάσεις με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.