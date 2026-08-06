Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη και τα χωριά (φωτο)

Με έμφασης τη βελτίωση της καθημερινότητας και στην αποκατάσταση θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις παρεμβάσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, η αντιδημαρχία Έργων Αυτεπιστασίας & Συντήρησης Υποδομών προχώρησε σε

– αποκατάσταση δρόμου στο Μεγαλοχώρι

– ελαιοχρωματισμό και συντήρηση στο Δημοτικό Σχολείο Σπαθάδων

– καθαρισμό σε σημεία του πάρκου Αη Γιώργη

– επισκευή της βρύσης στην πλατεία Ριζαριού.

Οι παρεμβάσεις, επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Βασίλης Τσιούτσιας, είναι στοχευμένες και βάσει προγραμματισμού, σε διάφορα σημεία του Δήμου Τρικκαίων, για να επιταχύνεται η διαδικασία επίλυσης ζητημάτων που αφορούν την καθημερινή χρήση υποδομών.

Από το γραφείο Τύπου