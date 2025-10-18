Συνεχίζονται οι εγγραφές στα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους γονείς – κηδεμόνες ότι συνεχίζονται καθημερινά οι εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026.

Για μια ακόμη χρονιά δίνει τη δυνατότητα στους γονείς που τα παιδιά τους δεν έλαβαν voucher, να εγγραφούν ΔΩΡΕΑΝ στα τρία ΚΔΑΠ του ΔΗΜΟΥ.

Στα γραφεία των ΚΔΑΠ παρέχεται ενημέρωση για το πώς τα παιδιά θα γίνουν τα νέα μέλη της οικογένειας των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται. Πληροφορίες:

ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» στο 10ο Δημοτικό – τηλ. 2431077330

ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» στο 1ο Δημοτικό – τηλ. 2431079626

ΚΔΑΠ «ΣΤΑΘΜΟΣ» στο 11ο Δημοτικό – τηλ. 2431079550

Με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό τα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων προσφέρουν εσωτερικές δραστηριότητες δημιουργίας, έκφρασης, ψυχαγωγίας:

Θέατρο, Μουσική, Μουσικά Όργανα,

Χορός, Μελέτη Μαθημάτων, Υπολογιστές,

Ζωγραφική, Κατασκευές, Ρομποτική, Σκάκι,

Ρυθμική Αγωγή, Μπάντμιντον

Τμήματα γνωριμίας με ξένες γλώσσες

καθώς και εξωτερικές Αθλητικές δραστηριότητες, στους αθλητικούς χώρους του Δήμου:

Κολύμβηση, Τένις, Μπάσκετ, Ποδόσφαιρο, Τζούντο

