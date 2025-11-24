Συνεχίζονται οι δράσεις καθαρισμού από Δήμο Τρικκαίων, ΤΥΡΑΣ και εθελοντές (φωτο)

Στην περιοχή Τζαμιού – Αγίου Κωνσταντίνου συνεχίστηκαν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 οι κοινές δράσεις καθαρισμού που υλοποιούν ο Δήμος Τρικκαίων, η ΤΥΡΑΣ και εθελοντές/τριες.

Η πρωτοβουλία της τρικαλινής εταιρείας και η συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων ξεκίνησε από την Αγία Μονή την περασμένη Παρασκευή και συνεχίστηκε σε περιοχή πιο κοντά στο κέντρο της πόλης.

Από το πρωί της Δευτέρας, οι εθελοντές, το προσωπικό και τα μηχανήματα,

έδωσαν ραντεβού στην περιοχή ανάμεσα στο Μουσείο Τσιτσάνη και τους γύρω δρόμους και ξεκίνησαν τον καθαρισμό. Προσέφεραν, έτσι, ομορφότερη, φιλικότερη και καθαρότερη εικόνα στην πόλη, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης.

Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με αυτήν την κοινή δράση, ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, με γνώμονα την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Ηδη προσέλαβε 65 άτομα προσωπικό, κυρίως για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το πράσινο και την καθαριότητα, κατανεμηθέντα και στα Τρίκαλα και στα χωριά.

Το πρόγραμμα καθαριότητας

Καθημερινά, βάσει του προγράμματος που έχει εκδοθεί, οι εργασίες ξεκινούν στις 08:00, με συγκέντρωση του προσωπικού και των εθελοντών σε συγκεκριμένα σημεία για να γίνει ο καθαρισμός σε μια ολόκληρη περιοχή. Μαζί τους μπορούν να μετάσχουν εθελοντές και εθελόντριες, για να συνδράμουν την κοινή αυτή προσπάθεια.

Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡOMHΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΡΙΤΗ 25/11/2025 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025 Πλατεία οδού Σύρου

ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2025 Πλατεία Ραδινού (Μπάρα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2025 Πλατεία 1ου ΕΠΑΛ (Μπάρα)

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 Πλατεία ΔΕΗ

ΤΡΙΤΗ 2/12/2025 Πλατεία Ομονοίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12/2025 Δ ΄ΚΑΠΗ (Οδός Πατουλιάς)

ΠΕΜΠΤΗ 4/12/2025 Πλατεία Αρ. Αντωνίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12/2025 Πλατεία Φιλίας των Λαών

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12/2025 Πλατεία Αμπεργκ

ΤΡΙΤΗ 9/12/2025 Πλατεία πρ. εργοστασίου Κλωτσοτήρα

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025 Ζωαγορά

ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2025 Παιδική χαρά Κουτσομυλίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025 Πλατεία Σεισμοπλήκτων

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2025 Τρίκκη

ΤΡΙΤΗ 16/12/2025 Πλατεία Λεπτοκαρυάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2025 Πλατεία Σωτήρας

ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 Πλατεία Λογγακίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2025 Συνοικία Αγίας Τριάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2025 Πλατεία Πυργετού

ΤΡΙΤΗ 23/12/2025 Πλατεία Πύργου

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 Πλατεία Φλαμουλίου

ΤΡΙΤΗ 30/12/2025 Πλατεία Καρυών

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/1/2026 Πλατεία Ριζαριού

Από το γραφείο Τύπου