Συνεχίζονται οι δράσεις καθαρισμού από Δήμο Τρικκαίων, ΤΥΡΑΣ και εθελοντές (φωτο)

Στην περιοχή Τζαμιού – Αγίου Κωνσταντίνου συνεχίστηκαν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 οι κοινές δράσεις καθαρισμού που υλοποιούν ο Δήμος Τρικκαίων, η ΤΥΡΑΣ και εθελοντές/τριες.
Η πρωτοβουλία της τρικαλινής εταιρείας και η συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων ξεκίνησε από την Αγία Μονή την περασμένη Παρασκευή και συνεχίστηκε σε περιοχή πιο κοντά στο κέντρο της πόλης.
Από το πρωί της Δευτέρας, οι εθελοντές, το προσωπικό και τα μηχανήματα,
έδωσαν ραντεβού στην περιοχή ανάμεσα στο Μουσείο Τσιτσάνη και τους γύρω δρόμους και ξεκίνησαν τον καθαρισμό. Προσέφεραν, έτσι, ομορφότερη, φιλικότερη και καθαρότερη εικόνα στην πόλη, όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Τάκης Παζαΐτης.
Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα με αυτήν την κοινή δράση, ο Δήμος Τρικκαίων ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, με γνώμονα την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών. Ηδη προσέλαβε 65 άτομα προσωπικό, κυρίως για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το πράσινο και την καθαριότητα, κατανεμηθέντα και στα Τρίκαλα και στα χωριά.

Το πρόγραμμα καθαριότητας

Καθημερινά, βάσει του προγράμματος που έχει εκδοθεί, οι εργασίες ξεκινούν στις 08:00, με συγκέντρωση του προσωπικού και των εθελοντών σε συγκεκριμένα σημεία για να γίνει ο καθαρισμός σε μια ολόκληρη περιοχή. Μαζί τους μπορούν να μετάσχουν εθελοντές και εθελόντριες, για να συνδράμουν την κοινή αυτή προσπάθεια.
Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:

ΗΜΕΡΑ            ΗΜΕΡOMHΝΙΑ            ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΡΙΤΗ   25/11/2025     Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο

ΤΕΤΑΡΤΗ         26/11/2025      Πλατεία οδού Σύρου

ΠΕΜΠΤΗ         27/11/2025     Πλατεία Ραδινού (Μπάρα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     28/11/2025     Πλατεία 1ου ΕΠΑΛ (Μπάρα)

ΔΕΥΤΕΡΑ          1/12/2025       Πλατεία ΔΕΗ

ΤΡΙΤΗ   2/12/2025       Πλατεία Ομονοίας

ΤΕΤΑΡΤΗ         3/12/2025       Δ ΄ΚΑΠΗ (Οδός Πατουλιάς)

ΠΕΜΠΤΗ         4/12/2025       Πλατεία Αρ. Αντωνίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     5/12/2025       Πλατεία Φιλίας των Λαών

ΔΕΥΤΕΡΑ          8/12/2025       Πλατεία Αμπεργκ

ΤΡΙΤΗ   9/12/2025       Πλατεία πρ. εργοστασίου Κλωτσοτήρα

ΤΕΤΑΡΤΗ         10/12/2025     Ζωαγορά

ΠΕΜΠΤΗ         11/12/2025     Παιδική χαρά Κουτσομυλίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     12/12/2025     Πλατεία Σεισμοπλήκτων

ΔΕΥΤΕΡΑ          15/12/2025     Τρίκκη

ΤΡΙΤΗ   16/12/2025     Πλατεία Λεπτοκαρυάς

ΤΕΤΑΡΤΗ         17/12/2025      Πλατεία Σωτήρας

ΠΕΜΠΤΗ         18/12/2025     Πλατεία Λογγακίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     19/12/2025     Συνοικία Αγίας Τριάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ          22/12/2025     Πλατεία   Πυργετού

ΤΡΙΤΗ   23/12/2025     Πλατεία   Πύργου

ΔΕΥΤΕΡΑ          29/12/2025       Πλατεία Φλαμουλίου

ΤΡΙΤΗ   30/12/2025     Πλατεία Καρυών

ΔΕΥΤΕΡΑ          5/1/2026         Πλατεία Ριζαριού

