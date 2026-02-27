Συνεχίζεται η αγροτική οδοποιία σε χωριά του Δήμου Τρικκαίων

Τα δύο γειτονικά χωριά Κεφαλόβρυσο και Μεγ. Κεφαλόβρυσο είχαν σειρά για να συνεχιστεί το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας που υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων.

Αμέσως μόλις βελτιώθηκε ο καιρός, ξεκίνησαν εργασίες σε δρόμους που οδηγούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής.

Τα έργα γίνονται σε μήκος περίπου 4 χλμ. και ακολουθούν ανάλογες εργασίες και στους Αγίους Αποστόλους.

Με το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Τρικκαίων βελτιώνει την πρόσβαση στα χωράφια της περιοχής, στηρίζοντας τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Ηδη το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τμήματα της Περδικορράχης, του Πλατάνου, της Χρυσαυγής, με προϋπολογισμό 4.593.800 € και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Ανάδοχος είναι η εταιρεία «Χατζηγάκης Τεχνική» ΑΕ.

Από το γραφείο Τύπου