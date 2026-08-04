Συνεχίζει τις επισκέψεις στα ορεινά χωριά του Δ. Μετεώρων ο Κώστας Σκρέκας

Στα ορεινά χωριά του Δ. Μετεώρων βρέθηκε ο Κώστας Σκρέκας, συνεχίζοντας τις επισκέψεις των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τα χωριά Αμπελοχώρι, Ματονέρι, Καλομοίρα, Μαλακάσι, Παναγία, Κορυδαλλό και Πεύκη. Πρόκειται για χωριά που διατηρούν ζωντανή την ταυτότητά τους και συνεχίζουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Ν. Τρικάλων.

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, ο κ. Σκρέκας είχε συναντήσεις με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να καταγράψει τις ανάγκες στις υποδομές και τις ελλείψεις του κάθε οικισμού. Επιπλέον, επισκέφθηκε τα σημεία όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel», τα οποία υλοποιούνται με εξαιρετική τεχνική αρτιότητα, θωρακίζοντας την περιοχή και εξασφαλίζοντας την ασφαλή καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Στη συνέχεια, συνάντησε τους κατοίκους και συνομίλησε μαζί τους για την καθημερινότητά τους στα ορεινά. Οι κάτοικοι υποδέχθηκαν με ζεστασιά τον κ. Σκρέκα και μοιράστηκαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.

Παράλληλα με τις συναντήσεις αυτές, ο κ. Σκρέκας ήρθε σε επαφή και με τη ζωντανή παράδοση του τόπου, παρακολουθώντας από κοντά τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που κρατούν άσβεστη τη μνήμη του τόπου και συνδέουν τις νεότερες γενιές με τις ρίζες τους. Ξεχωριστή στιγμή του οδοιπορικού αποτέλεσε η αναπαράσταση του παραδοσιακού δεσίματος της μαντίλας, στο Μαλακάσι από τις γυναίκες του χωριού, ένα έθιμο που περνά αναλλοίωτο από γενιά σε γενιά, σαν αθόρυβη υπόσχεση συνέχειας και σεβασμού στην παράδοση των τόπων αυτών.