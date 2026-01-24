Συνεργασία του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων, το οποίο λειτουργεί εντός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις συνεργασίας με το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Κέντρο Αξιολόγησης και Βελτίωσης της Φυσικής Δραστηριότητας για την Αντιμετώπιση των Ανισοτήτων στον Τομέα της Υγείας», το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η συνεργασία εγκαινιάστηκε με την επίσκεψη του κ. Αριστείδη Βεσκούκη, Βιοχημικού-Βιοτεχνολόγου και Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 2ο ΣΔΕ Τρικάλων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν οι στόχοι του ερευνητικού έργου, με έμφαση στη σημασία της φυσικής δραστηριότητας για την προαγωγή της υγείας και στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα μέσω στοχευμένων δράσεων που θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων μας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ομιλία την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στο Εργαστήριο Κλινικής Εργοφυσιολογίας και Διατροφής του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ομιλητή εκπαιδευόμενο του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Απόστολος Λ. αναφέρθηκε σε ζητήματα ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτοι πληθυσμοί, ενώ μοιράστηκε προσωπικά βιώματα, αναδεικνύοντας τους παράγοντες και τις επιλογές που τον οδήγησαν στον εγκλεισμό.

Μέσα από τον βιωματικό του λόγο, τόνισε τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης στήριξης, της προσωπικής ευθύνης, καθώς και τη μεταμορφωτική δύναμη της εκπαίδευσης ως μέσου κοινωνικής επανένταξης.

Η δράση οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Αριστείδη Βεσκούκη και τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μέτσιο και την παρακολούθησαν καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Λάρισας, μέσω της διδάσκουσας κας Αντωνίας Καλτσάτου. Ο διάλογος που αναπτύχθηκε υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμος, με εύστοχα ερωτήματα και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων σε δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με την επιστημονική γνώση και την κοινωνική προσφορά αποτελεί για τη σχολική κοινότητα πηγή υπερηφάνειας και επιβεβαιώνει τον κοινωνικό ρόλο και την αποστολή του σχολείου.

Ο Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων και Διευθυντής του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων, κ. Θεοφάνης Κατσάνος, ευχαριστεί θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Αριστείδη Βεσκούκη και τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Μέτσιο για την πρωτοβουλία, την επιστημονική υποστήριξη και τη συνεργασία, καθώς και όλους τους διδάσκοντες, φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετείχαν και συνέβαλαν στον ουσιαστικό διάλογο.