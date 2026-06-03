Συνεργασία του Δήμου Πύλης με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στην εκπαίδευση πολιτών στις πρώτες βοήθειες

Μια νέα σελίδα ανοίγει στη συνεργασία του Δήμου Πύλης με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, μετά από πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας Χαράς Καλιώρα.

Σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πύλης, οριστικοποιήθηκε η έναρξη συνεργασίας του Δήμου Πύλης με το Σ.Α.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, η Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Χαρά Καλιώρα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας και ο Διευθυντής του Σ.Α.Ε.Κ. κ. Βασίλειος Κατσουγιάννης.

Η συνεργασία αφορά την εκπαίδευση και τη διάχυση γνώσεων με επίκεντρο την πρόληψη και την κοινωνική προσφορά, μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων επιμόρφωσης στις Πρώτες Βοήθειες.

Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθούν επιμορφωτικά προγράμματα και πρακτικές εκπαιδεύσεις σε θεματικές ενότητες όπως:

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών

Βασικές τεχνικές διάσωσης

Στόχος είναι η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Χαρά Καλιώρα, δήλωσε:

«Εγκαινιάζουμε μια νέα δράση στον τομέα της πρόληψης μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Πύλης με το Σ.Α.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Σκοπός μας είναι η διάχυση της γνώσης γύρω από την πρόληψη στο μεγαλύτερο δυνατό τμήμα της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμμετοχή μαθητών και νέων ανθρώπων, μέσα από ένα σύγχρονο και βιωματικό πλαίσιο εκπαίδευσης που ενισχύει την υπευθυνότητα, την ετοιμότητα και τον σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής.

Στόχος της συνεργασίας του Δήμου Πύλης με το Σ.Α.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων είναι η δημιουργία μιας σταθερής βάσης ενημέρωσης και πρακτικής κατάρτισης στην τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών ως αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής συνείδησης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για τη θετική ανταπόκριση, τη συνεργασία και τη συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία προάγει την εκπαίδευση, την πρόληψη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.»