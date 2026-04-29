Συνεργασία της ΔΕΥΑΤ με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων

Τη συνέχιση συνεργασίας σε διάφορους τομείς, σηματοδότησε η συνάντηση του προέδρου της ΔΕΥΑΤ Χρήστου Μπλουγούρα με τον Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικό διευθυντή κ. Αθανάσιο Καππά.

Ο κ. Καππάς επισκέφθηκε τον κ. Μπλουγούρα στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, και οι δυο τους συζήτησαν για ζητήματα κοινών δράσεων με άλλους φορείς και για ειδικότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Επίσης , ο κ. Μπλουγούρας ενημέρωσε τον αστυνομικό διευθυντή για την πρόσφατη εκστρατεία για το νερό, που η ΔΕΥΑΤ ξεδίπλωσε στα Δημοτικά Σχολεία, με στόχο την ορθολογική διαχείριση νερού.

