Συνεργασία Σακκά – ΠΕΔΜΕΔΕ Δυτικής Θεσσαλίας

Εθιμοτυπικού χαρακτήρα η πρώτη συνάντηση του νέου ΔΣ της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) δυτικής Θεσσαλίας με τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά.

Την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 τα μέλη του ΔΣ επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο στο γραφείο του, προκειμένου να γίνει η πρώτη συνάντηση μετά τις εκλογές και τη συγκρότηση του ΔΣ σε Σώμα.

Η πρόεδρος κ. Στέλλα Γκουλιοπούλου, ο γραμματέας – ταμίας κ. Βαγγέλης Παπαχρήστος, ο σύμβουλος κ. Γιώργος Γκέκας και το μέλος κ. Πάνος Σγουραλής συνομίλησαν με τον κ. Σακκά για θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο των εργοληπτών δημοσίων έργων.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ευχήθηκε «καλή θητεία» στο νέο ΔΣ και δήλωσε ανοιχτός σε κάθε συνεργασία, κάτι που αναμένεται να γίνει στο μέλλον, με υπόμνημα που θα κατατεθεί.