Συνεργασία Δημάρχου Τρικκαίων – Ομοσπονδίας Χάντμπολ

Θέματα αθλητισμού και ειδικότερα για το χάντμπολ συζητήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026 στο Δημαρχείο Τρικκαίων.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς υποδέχθηκε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Χάντμπολ Ελλάδας (ΟΧΕ), συγχαίροντας την Εθνική Ομάδα για την ιστορική της πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χάντμπολ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου του 2027 στα γήπεδα της Γερμανίας.

Την αντιπροσωπεία της ΟΧΕ αποτελούσαν, ο γενικός γραμματέας της κ. Κώστας Σταματιάδης, ο (τρικαλινός) φυσικοθεραπευτής κ. Αγγελος Παππάς και ο υπεύθυνος Τύπου κ. Κώστας Χατζηδημητρίου.

Η συζήτηση περιστράφηκε στη μεγάλη αυτή πρόκριση – μετά από 21 χρόνια – και στη σημασία της για το άθλημα του χάντμπολ στη χώρα μας.

Από το γραφείο Τύπου