Συνεργασία Δήμου Τρικκαίων – Εκπαιδευτηρίων “ΑΘΗΝΑ” για τον καθαρισμό του Αγιαμονιώτη ποταμού (φωτο)

Μια ακόμη συνεργασία στα Τρίκαλα για το περιβάλλον και τα ποτάμια τους. Αυτή τη φορά σε σχέση με την καθαριότητα στην περιοχή του Πάρκου Ματσόπουλου και του Αγιαμονιώτη ποταμού.

Η συνέργεια των Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» και του Δήμου Τρικκαίων υλοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, όταν η εθελοντική ομάδα των εκπαιδευτηρίων με το σαφές όνομα «Αθηνά εν δράσει», υλοποίησε πρόγραμμα φροντίδας και καθαρισμού περιοχής πέριξ του μύλου Ματσόπουλου.

Με γάντια, σακούλες και πολλή όρεξη για δράση, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ομάδας συνέδραμαν τον καθαρισμό του ποταμού στις όχθες του, από χαρτιά, σκουπίδια και άλλα αντικείμενα.

Ο Δήμος Τρικκαίων βοήθησε με το προσωπικό τη Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάκη Παζαΐτη να εκφράζει τις ευχαριστίες του στην εθελοντική ομάδα των εκπαιδευτηρίων, ενώ τον συντονισμό των υπηρεσιών είχε ο προϊστάμενος του τμήματος Καθαριότητας και Ειδικών Συνεργειών κ. Βασίλης Κόρδας.

Από την πλευρά των εκπαιδευτηρίων, υπεύθυνοι για την εθελοντική ομάδα είναι οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Σοφία Μαργαρίτη (οικονομολόγος) και Πάρης Νταγιάντας (φυσικός).

Από το γραφείο Τύπου