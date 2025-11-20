Συνεργασία Δήμου, εμπόρων και επαγγελματιών ενόψει Μύλου

Τη θετική εντύπωση από τον στολισμό της πόλης και τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου μετέφεραν στον Δήμαρχο Τρικκαίων οι εκπρόσωποι δύο εκ των βασικότερων εκπροσώπων της τρικαλινής αγοράς. Ο πρόεδρος τη Ομοσπονδίας ΕΒΕ κλ. Βαγγέλης Αγγελάκης και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων (και τη; ΔΕΥΑΤ) Χρήστος Μπλουγούρας επισκέφθηκαν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά.

Η συνάντηση αφορούσε στη συνέχιση της συνεργασίας που έχει ήδη αναπτυχθεί, κι ενώ ήδη υπάρχουν τα πρώτα θετικά μηνύματα που εκφράστηκαν με βάση τον στολισμό της πόλης. Όπως τόνισαν οι δύο εκπρόσωποι του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου των Τρικάλων, η πρώτη εντύπωση είναι θετική από τις δράσεις του Δήμου Τρικκαίων, θέτοντας και ως πρόσθετο ζητούμενο την επέκταση αυτού του στολισμού.

Η συζήτηση εστίασε και στα θέματα της κίνησης στην αγορά και στην ειδικότερη συνεργασία για ζητήματα λειτουργίας της πόλης, όπως είχαν εκφραστεί και στην πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου με εκπροσώπων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται, ακόμη, όπως τονίστηκε ότι η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια για βελτίωση της εξυπηρέτησης των επισκεπτών, για επίλυση ζητημάτων και για ενίσχυση της εικόνας της πόλης και του Μύλου, αποτελούν κοινό τόπο για τον Δήμο Τρικκαίων, την Ομοσπονδία ΕΒΕ Τρικάλων και τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων.

