Συνεργασία για θέματα υγείας στη συνάντηση Ντιντή – Αθανασίου

Την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή επισκέφθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων Μαρία Αθανασίου-Γιαγιάκου.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας σε τοπικό επίπεδο, τη στήριξη του ιατρικού προσωπικού και τη συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και του Ιατρικού Συλλόγου, με στόχο την προώθηση πρωτοβουλιών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Υγείας.

Η Αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων και των τοπικών αρχών προς όφελος της κοινωνίας και τόνισε ότι η Περιφερειακή Αρχή έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην περιοχή, με έμφαση στην ενδυνάμωση των υπηρεσιών και την αναβάθμιση των υποδομών υγείας με πόρους τόσο από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας όσο και από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων για έργα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την από κοινού διαβεβαίωση για τη συνεργασία και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που θα ενισχύσουν την καλή υγεία και την ευημερία των πολιτών.