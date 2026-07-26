Συνελήφθη 20χρονος για κατοχή ναρκωτικών στα Τρίκαλα

Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τρικάλων, σε περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε στον νεαρό, βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Ο 20χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.