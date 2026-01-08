Συνεισφορά τρικαλινών εταιρειών στις κοινωνικές δομές του Δήμου Τρικκαίων

Μεγάλη η συνεισφορά εταιρειών των Τρικάλων στην κοινωνική προσφορά του Δήμου Τρικκαίων την περίοδο των εορτών. Οι κοινωνικές δομές της Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας (Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων & Κοινωνικό Εστιατόριο), σημειώνουν ότι «οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα αλληλεγγύης. Η γενναιόδωρη προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής συνείδησης και ανθρωπιάς». Η συγκεκριμένη συνεργασία υλοποιείται στο πλαίσιο της διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο, αποδεικνύοντας πως «ενωμένοι όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες». Οι εταιρείες που συνεισέφεραν, και τις οποίες ευχαριστούν θερμά οι κοινωνικές δομές, είναι:

Όμηρος

Μέλισσα Ζαχαροπλαστεία

Όλυμπος

Βιοσάλ

Κλιάφα

Αντάρηδες

6o Γυμνάσιο Τρικάλων

Μπουλογιώργος 1 και Κάτι -Χαλβαδοποιία Τρίκαλα

