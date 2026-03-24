Συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, ώρα 15:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο Διοικητήριο στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στη Λάρισα. Η ατζέντα περιλαμβάνει 16 θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
: Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της 3ης/24-01-2026 ειδικής
συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο
: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2026.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση για
α) την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
(ΟΧΕ) Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης
β) τη λήψη Απόφασης για την υποβολή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
(ΟΧΕ) Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης» στην Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), στο πλαίσιo
της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027
γ) τον ορισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως Χωρικού Φορέα για την
«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 4ο
: Βράβευση ως αναγνώριση στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» για τη
συμβολή υλοποίησης του 60ου Παγκόσμιου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος
Ανωμάλου Δρόμου (CISM).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 5ο
: Έκδοση απόφασης για αποδοχή αποχαρακτηρισμού τμήματος της Εθνικής Οδού με
αρ. 3 της Π.Ε. Λάρισας του Δευτερεύοντος ΕΟΔ «Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά (μέσω
της παράκαμψης Λιβαδειάς και των συνδετηρίων) – Χάνι Κατίκου – Μπράλλος –
Λαμία – Δομοκός – Φάρσαλα – Λάρισα – Τύρναβος – Ελασσόνα – Σέρβια – Κοζάνη –
Πτολαμαΐδα – Αμύνταιο (μέσω παρακαμπτηρίου των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στο
Αμύνταιο) – Βεύη – Φλώρινα – Νίκη μέχρι τα σύνορα» για το τμήμα από Χ.Θ.
12+900 (συμβολή με τη νέα χάραξη που παρακάμπτει τον οικισμό του Τυρνάβου)
έως τη Χ.Θ. 15+300 (κλάδος συμβολής με τον Α/Κ Τυρνάβου), όδευση προς την
πόλη του Τυρνάβου, με αρχή χιλιομέτρησης την Λάρισα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Γαλλιού Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.
ΘΕΜΑ 6ο
: Απόσυρση και δωρεάν παραχώρηση καθισμάτων συνεδριακού τύπου στο Δήμο
Αγιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 7ο
: Ορισμός τακτικού μέλους σε αντικατάσταση του ανεξαρτητοποιηθέντος
Περιφερειακού Συμβούλου κ. Τσιάρα Αθανασίου, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος,
Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Περιφερειακού
Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 8ο
: Εισήγηση για έγκριση του Φεστιβάλ «Από τον Όλυμπο ως το κύμα» ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026 – Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 9ο
: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 10ο
: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και
Σποράδων έτους 2026.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 11ο
: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 Π.Ε. Τρικάλων – Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 12ο
: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2026 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 13ο
: Αθλητικές εκδηλώσεις 2026, της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 14ο
: Έγκριση σκοπιμότητας αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2026 των Π.Ε Μαγνησίας
& Σποράδων. και τροποποίηση του (3ου), (23ου) και (38ου) θέματος της αριθμ.
27/2026 (Απόσπασμα Πρακτικού 02/21-01-2026) (ΑΔΑ: 9Ε9Χ7ΛΡ-ΛΥ8) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το
έτος 2026 των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.
ΘΕΜΑ 15ο
: Έγκριση σκοπιμότητας για συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας της
δράσης με θέμα « Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 16ο
: Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο: «4ο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που θα διεξαχθεί στη Λάρισα, από 07/05/2026 έως
09/05/2026
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας