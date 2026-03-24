Συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, ώρα 15:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο νέο Διοικητήριο στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στη Λάρισα. Η ατζέντα περιλαμβάνει 16 θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

: Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της 3ης/24-01-2026 ειδικής

συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο

: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο

Εισήγηση για

α) την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης

(ΟΧΕ) Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης

β) τη λήψη Απόφασης για την υποβολή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης

(ΟΧΕ) Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης» στην Πρόσκληση για την υποβολή

προτάσεων Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), στο πλαίσιo

της Προτεραιότητας 5 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», του Προγράμματος

«ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027

γ) τον ορισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως Χωρικού Φορέα για την

«Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Γεωπάρκου Μετεώρων – Πύλης»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο

: Βράβευση ως αναγνώριση στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» για τη

συμβολή υλοποίησης του 60ου Παγκόσμιου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος

Ανωμάλου Δρόμου (CISM).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο

: Έκδοση απόφασης για αποδοχή αποχαρακτηρισμού τμήματος της Εθνικής Οδού με

αρ. 3 της Π.Ε. Λάρισας του Δευτερεύοντος ΕΟΔ «Ελευσίνα – Θήβα – Λιβαδειά (μέσω

της παράκαμψης Λιβαδειάς και των συνδετηρίων) – Χάνι Κατίκου – Μπράλλος –

Λαμία – Δομοκός – Φάρσαλα – Λάρισα – Τύρναβος – Ελασσόνα – Σέρβια – Κοζάνη –

Πτολαμαΐδα – Αμύνταιο (μέσω παρακαμπτηρίου των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στο

Αμύνταιο) – Βεύη – Φλώρινα – Νίκη μέχρι τα σύνορα» για το τμήμα από Χ.Θ.

12+900 (συμβολή με τη νέα χάραξη που παρακάμπτει τον οικισμό του Τυρνάβου)

έως τη Χ.Θ. 15+300 (κλάδος συμβολής με τον Α/Κ Τυρνάβου), όδευση προς την

πόλη του Τυρνάβου, με αρχή χιλιομέτρησης την Λάρισα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Γαλλιού Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.

ΘΕΜΑ 6ο

: Απόσυρση και δωρεάν παραχώρηση καθισμάτων συνεδριακού τύπου στο Δήμο

Αγιάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο

: Ορισμός τακτικού μέλους σε αντικατάσταση του ανεξαρτητοποιηθέντος

Περιφερειακού Συμβούλου κ. Τσιάρα Αθανασίου, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Περιφερειακού

Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 8ο

: Εισήγηση για έγκριση του Φεστιβάλ «Από τον Όλυμπο ως το κύμα» ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026 – Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 9ο

: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.



ΘΕΜΑ 10ο

: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και

Σποράδων έτους 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 11ο

: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 Π.Ε. Τρικάλων – Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 12ο

: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2026 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 13ο

: Αθλητικές εκδηλώσεις 2026, της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 14ο

: Έγκριση σκοπιμότητας αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2026 των Π.Ε Μαγνησίας

& Σποράδων. και τροποποίηση του (3ου), (23ου) και (38ου) θέματος της αριθμ.

27/2026 (Απόσπασμα Πρακτικού 02/21-01-2026) (ΑΔΑ: 9Ε9Χ7ΛΡ-ΛΥ8) απόφαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το

έτος 2026 των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος, Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού.

ΘΕΜΑ 15ο

: Έγκριση σκοπιμότητας για συνδιοργάνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας της

δράσης με θέμα « Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 16ο

: Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο: «4ο

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» που θα διεξαχθεί στη Λάρισα, από 07/05/2026 έως

09/05/2026

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας