Συνεδρίαση της ΔΕΕΠ παρουσία υπουργών, βουλευτών και δημάρχων

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το απόγευμα η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΕΠ, των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. καθώς και των Τομεαρχών του κόμματος στον Νομό.

Όπως μας ενημερώνει το σχετικό δελτίο Τύπου, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, οι Βουλευτές Τρικάλων κ. Θανάσης Λιούτας και κα Κατερίνα Παπακώστα, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Προγραμματισμού του κόμματος κ. Γεώργιος Βλαχογιάννης, καθώς και ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων κ. Δημήτρης Μπάκος μαζί με τα νέα μέλη της οργάνωσης κ. Λάμπρο Γακόπουλο, κ. Λάμπρο Πάλλα και κ. Ρένο Γεωργίου.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Νίκος Σακκάς και ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας,.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την τοπική κοινωνία μετά την τελευταία θεομηνία, καθώς και η πορεία των παρεμβάσεων και των μέτρων που έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Παράλληλα έγινε αναφορά στο κυβερνητικό έργο των τελευταίων ετών, αλλά και στις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές που προγραμματίζονται μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, με στόχο τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αποφασίστηκε η δυναμική παρουσία της ΔΕΕΠ Τρικάλων στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ενημέρωση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Θανάση Κοντογεώργη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα πραγματοποιηθεί Διευρημένη ΝΟΣ με τη συμμετοχή και στελεχών από τα κεντρικά του κόμματος, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το κυβερνητικό πρόγραμμα και οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Η Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Τρικάλων Μάνη Γιαννοτάκη ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση, τονίζοντας ότι η ενότητα, η συνεργασία και η ενεργή παρουσία των στελεχών αποτελούν βασικά στοιχεία για την ισχυρή παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή και τη στήριξη των πολιτών του Νομού Τρικάλων.