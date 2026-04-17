Συνάντηση της Μαρίνας Κοντοτόλη με τον Σύλλογο Γονέων με Τρία Παιδιά Τρικάλων

Με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού Τρικάλων, κ. Ιωάννη Λιούλιο, συναντήθηκε η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη, συζητώντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες και τα δίκαια αιτήματά τους για ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκαν τα μεγάλα βάρη που σηκώνουν οι τρίτεκνες οικογένειες μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, στεγαστικής πίεσης και αυξημένου κόστους ζωής, ενώ τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξουν επιτέλους συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και πλήρης εξομοίωση με τους πολύτεκνους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη άμεσης έκδοσης των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων, ώστε οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς και στην ανάγκη θεσμικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των τρίτεκνων οικογενειών.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη δήλωσε: «Η τρίτεκνη οικογένεια δεν μπορεί να παραμένει θεατής σε μια πολιτική που μιλά για το δημογραφικό αλλά δεν στηρίζει έμπρακτα όσους κρατούν ζωντανή την κοινωνία. Οι οικογένειες με τρία παιδιά αξίζουν δικαιοσύνη, ουσιαστική μέριμνα και πολιτικές με ήθος και συνέπεια. Θα συνεχίσω να στηρίζω σταθερά τα αιτήματά τους και να τα αναδεικνύω κοινοβουλευτικά και δημόσια.»

Η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελούν ζήτημα κοινωνικής συνοχής, πολιτικής ευθύνης και εθνικής προτεραιότητας.

