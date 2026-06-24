Συνάντηση Σκρέκα με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Τρικάλων

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Τρικάλων, κ. Νικόλαο Τσιόβολο, και το μέλος του Συλλόγου, κ. Παναγιώτη Παπαχρήστο, πραγματοποίησε ο Βουλευτής Τρικάλων και πρ. Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, με επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξής του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους μελισσοκόμους, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι ολοένα εντονότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης στη μελισσοκομική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποτελεσματική θωράκιση του κλάδου από φαινόμενα νοθείας και παράνομων «ελληνοποιήσεων», τα οποία πλήττουν την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού μελιού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τονίστηκε η σημασία της εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, καθώς και της πλήρους αξιοποίησης του Ψηφιακού Μελισσοκομικού Μητρώου ως βασικού εργαλείου διαφάνειας και παρακολούθησης. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η ανάγκη ανάληψης στοχευμένων πρωτοβουλιών, τόσο για την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και για την αποτελεσματική προώθηση του τρικαλινού μελιού στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου κατέθεσαν αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις τους, με τον κ. Σκρέκα να δεσμεύεται να μεταφέρει άμεσα τα αιτήματα τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η μελισσοκομία δεν είναι απλώς ένας παραγωγικός κλάδος, αλλά ένας θεμελιώδης πυλώνας για την ισορροπία του οικοσυστήματός μας και την τοπική οικονομία των Τρικάλων. Οφείλουμε να στηρίξουμε τους μελισσοκόμους μας με πράξεις, εξασφαλίζοντας τα εργαλεία για ένα ασφαλές και αναπτυξιακό μέλλον»