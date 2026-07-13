Συνάντηση Σκρέκα με νέους της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων – Συζητήσεις για τη νέα γενιά και το μέλλον του τόπου

Σε χαλαρό κλίμα, με καφέ και συζήτηση χωρίς τυπικότητες, συναντήθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας με στελέχη και μέλη της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων.

Η κουβέντα δεν περιορίστηκε μόνο στα ζητήματα της καθημερινότητας και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι, αλλά επεκτάθηκε σε θέματα που αφορούν το μέλλον της νέας γενιάς, την επιχειρηματικότητα, τις ευκαιρίες απασχόλησης και την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών ώστε οι νέοι να μπορούν να παραμείνουν και να εξελιχθούν στον τόπο τους.

Ο ίδιος ο κ. Σκρέκας, αναφερόμενος στη συνάντηση, σημείωσε ότι είχε την ευκαιρία να ακούσει τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των νέων της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων, οι οποίοι, όπως ανέφερε, μίλησαν με ειλικρίνεια για την ανάγκη στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας αλλά και για την επιθυμία τους να χτίσουν το μέλλον τους στα Τρίκαλα, βρίσκοντας ευκαιρίες αντίστοιχες των γνώσεων και των φιλοδοξιών τους.

Για όσους παρακολουθούν τα πολιτικά δρώμενα, τέτοιες επαφές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επαφή με τη νεολαία αποτελεί διαχρονικά πεδίο πολιτικής παρουσίας και ανανέωσης στελεχών.

Πάντως, από την πλευρά ανθρώπων που γνωρίζουν τον πρώην υπουργό, επισημαίνεται ότι η επικοινωνία του με τη νεότερη γενιά αποτελεί σταθερό στοιχείο της πολιτικής του διαδρομής και όχι μια συγκυριακή κίνηση.

Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση αποτέλεσε αφορμή για νέα πολιτικά «πηγαδάκια» στα Τρίκαλα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις και πρωτοβουλίες του Κώστα Σκρέκα το επόμενο διάστημα.