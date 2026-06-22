Συνάντηση Σακκά και εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου με τον Μητροπολίτη Λεμεσού (φωτο)

Με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο συναντήθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς και η αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συνμβουλίου Τρικκαίων στην Κύπρο.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 ο κ. Σακκάς επισκέφθηκε τον Τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παναγία Παντανάσσης (Καθολικής) που βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού, συναντώμενος με τον κ. Αθανάσιο, ο οποίος είχε βρεθεί στα Τρίκαλα έναν σχεδόν μήνα πριν, στις 10 Μαΐου 2026, προεξάρχοντος στη λιτανεία και στις εορταστικές εκδηλώσεις της πανήγυρης για τον πολιούχο των Τρικάλων, Αγίο Βησσαρίωνα.

Οι κ. Σακκάς και Αθανάσιος αντήλλαξαν ευχές και συζήτησαν θέματα ενδιαφέροντος, παρούσης της τρικαλινής αντιπροσωπείας και του Δημάρχου Κουρίου, Παντελή Γεωργίου.

Μάλιστα ο κ. Αθανάσιος, αποκάλυψε πως τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος θα επισκεφθεί τη Μητρόπολη Λεμεσού,ως ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης και στο πλαίσιο των άρστων σχέσεων που διατηρούν.. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και ο Μητροπολίτης Λεμεσού αντήλλαξαν δώρα.

Ακολούθως, η αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων επισκέφθηκε την επιβλητική και ιστορική Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου των Σπηλαίων, στην Ερήμη, όπου ξεναγήθηκε από τον ηγούμενο κ. Δημητριανό, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της Μονής. Την τρικαλινή αντιπροσωπεία συναποτελούσαν οι αντιδήμαρχο Σοφία Αλεστά, Ζωή Παπαναστασίου, Μιχάλης Λάππας, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων και ατόμων με αναπηρία, Εφη Λεβέντη και Βασίλης Τσιούτσιας αντιστοίχως, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ακης Αναστασίου και Χρήστος Ζαραμπούκας, καθώς και τα μέλη της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων.

Από το γραφείο Τύπου