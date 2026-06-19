Συνάντηση Κώστα Σκρέκα με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Τρικάλων, Λία Ρογγανάκη

Συνάντηση με τη Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, Λία Ρογγανάκη, πραγματοποίησε ο Βουλευτής Τρικάλων και πρ. Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Σκρέκας είχε την ευκαιρία να συζητήσει διεξοδικά με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, και να ενημερωθεί αναλυτικά για τη λειτουργία και τις ανάγκες του ιδρύματος.

Ο κ. Σκρέκας εξέφρασε τον θαυμασμό του για το έργο που επιτελεί η διοίκηση του νοσοκομείου, αναγνωρίζοντας, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και την αφοσίωση με την οποία το προσωπικό υπηρετεί με συνέπεια εκατοντάδες συμπολίτες μας καθημερινά.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε σχετικά:

«Η υγεία συνιστά το πολυτιμότερο αγαθό και η ουσιαστική, έμπρακτη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας παραμένει στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Διοικήτρια, κ. Λία Ρογγανάκη, για τη μεθοδική και αποτελεσματική της διοίκηση, καθώς και σε όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, των οποίων η καθημερινή αυταπάρνηση και υπευθυνότητα “θωρακίζουν” την υγεία χιλιάδων συμπολιτών μας.

Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στο σπουδαίο έργο τους, αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για ένα ακόμα πιο σύγχρονο, ανθρώπινο και αποτελεσματικό νοσοκομείο».