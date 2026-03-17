Συνάντηση Κουρέτα με τη διοίκηση της ΕΒΕ Φαρκαδόνας και Περιχώρων

Θέματα που απασχολούν τον επαγγελματικό κόσμο της Φαρκαδόνας και των Περιχώρων τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε με την διοίκηση της ΕΒΕ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Οι δύο πλευρές αναζήτησαν άμεσες και ρεαλιστικές λύσεις, ώστε οι επιχειρήσεις της περιοχής να μπορέσουν να ανακάμψουν μετά τα διαδοχικά πλήγματα που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια.

Στη συνάντηση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Σπύρος Αγναντής, ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Φαρκαδόνας και Περιχώρων Δημήτρης Νταραρίζος, ο Γραμματέας Απόστολος Τσιούφης και το μέλος Πέτρος Λάππας.

Αναλυτικότερα τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το χρονοδιάγραμμα εκκαθάρισης του υπολοίπου 14% της κρατικής αρωγής των αποζημιώσεων από την κακοκαιρία Daniel και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων έναντι μελλοντικών πλημμυρικών φαινομένων.

Με την ευκαιρία η διοίκηση της ΕΒΕ ζήτησε την στήριξη της Περιφέρειας στις προσπάθειες που κάνει προς τα αρμόδια υπουργεία για να επιλυθούν τα παρακάτω θέματα: Η άρνηση ασφάλισης επιχειρήσεων από ασφαλιστικές εταιρείες, παρά την υποχρεωτικότητα που προβλέπει o Ν. 5116/2024 (ΦΕΚ Α’ 100/03.07.2024) περί ασφάλισης κατά φυσικών καταστροφών, λόγω της υψηλής επικινδυνότητας της περιοχής.

Η επέκταση προγράμματος της ΔΥΠΑ που επιδοτεί τις επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων ή τη δημιουργία αντίστοιχου προγράμματος για τη Φαρκαδόνα, ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να μειωθεί η ανεργία στην πληγείσα περιοχή.

Η κατ’ εξαίρεση αύξηση του πληθυσμιακού ορίου για την Φαρκαδόνα, δεδομένης της δραματικής μείωσης του πραγματικού πληθυσμού μετά την επέλαση του Daniel.

Ο Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας εξέφρασε την βούληση της Περιφερειακής Αρχής να στηρίξει τα συγκεκριμένα αιτήματα.