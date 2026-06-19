Συνάντηση Κοντοτόλη, Ζαμπάρα με τον πρόεδρο του ΣΕΠΑΜ Αθανάσιο Δημουλά, για το σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό έργο στα Αντιχάσια

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη, 18-06-2026 στη Βουλή η Βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη και ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας, με τον Πρόεδρο του ΣΕΠΑΜ (Σύλλογος Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεώρων), κ. Αθανάσιο Δημουλά.

Εν όψει της δημόσιας διαβούλευσης επί του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν οι εξελίξεις γύρω από το σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό έργο στην περιοχή των Αντιχασίων, καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στην περιοχή, τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για την τοπική κοινωνία.

Ειδικότερα, εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για την οπτική όχληση σε μικρή απόσταση από τα Μετέωρα, καθώς και για τις επιπτώσεις σε εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, ενώ εξετάστηκαν προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των περιοχών Natura, της γης υψηλής παραγωγικότητας και την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας.

Σε κοινή τους δήλωση, η κ. Κοντοτόλη και ο κ. Ζαμπάρας τόνισαν: «Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, δεν μπορεί όμως να πραγματοποιείται εις βάρος της βιοποικιλότητας, των προστατευόμενων περιοχών, της παραγωγικής γης και των τοπικών κοινωνιών. Ακούσαμε με προσοχή τις τεκμηριωμένες ανησυχίες και τις προτάσεις που μας παρουσίασε ο ΣΕΠΑΜ και ο Πρόεδρός του, κ. Αθανάσιος Δημουλάς. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε κάθε κοινοβουλευτικό και θεσμικό μέσο, ώστε να αναδειχθούν τα ζητήματα που έχουν τεθεί και να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, με σεβασμό στο περιβάλλον, την τοπική ανάπτυξη και τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών».