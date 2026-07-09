Συνάντηση Αβραμόπουλου με Δήμα και Παπαστεργίου – Στο επίκεντρο τα έργα αποκατάστασης και ο Ε65

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Δήμα πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Δήμο Μετεώρων, οι παρεμβάσεις αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Daniel», καθώς και τα συμπληρωματικά έργα που απαιτούνται για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στην Καλαμπάκα και στις κοινότητες του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος Μετεώρων παρουσίασε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπόμνημα με αιτήματα χρηματοδότησης συμπληρωματικών έργων υποδομής, τα οποία έρχονται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στα μεγάλα έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη και να καλύψουν σημαντικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία των έργων αποκατάστασης που υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Μετεώρων, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Daniel» και τη θωράκιση των υποδομών στις κοινότητες.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα του Δημάρχου Μετεώρων και υπογράμμισε τη σημασία της προώθησης παρεμβάσεων που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων:

Η κατασκευή ασφαλούς πρόσβασης πεζών και ποδηλατών από τη νέα γέφυρα Διάβας προς την Καλαμπάκα, ώστε να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Η προμήθεια 26 φορτίων σκυροδέματος για τσιμεντοστρώσεις σε κοινότητες του Δήμου Μετεώρων, με στόχο την αποκατάσταση δημοτικών και αγροτικών δρόμων.

Η ασφαλτόστρωση στον περιβάλλοντα χώρο του Αθλητικού Κέντρου Καλαμπάκας, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και την ασφαλή πρόσβαση αθλητών και επισκεπτών.

Η υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων στο οδικό δίκτυο εντός των οικισμών Διάβας και Κρύας Βρύσης, συνολικού μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος ευχαρίστησε τους δύο Υπουργούς για το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των μεγάλων έργων σε συνδυασμό με τις απαραίτητες συμπληρωματικές παρεμβάσεις δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή περίοδο για τον Δήμο. Τέλος, συζητήθηκε η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρομου Ε65 και τα εγκαίνιά του που έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Ιουλίου.

Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που αναμένεται να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της περιοχής, να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και να αναβαθμίσει τον ρόλο των Μετεώρων στον νέο οδικό χάρτη της χώρας. «Ο Ε65 αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή μας. Παράλληλα, όμως, χρειάζονται έργα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, στηρίζουν τις κοινότητές μας και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους τους δημότες», τόνισε ο Δήμαρχος Μετεώρων.