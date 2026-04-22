Συμπαράσταση στους εργαζομένους του ΕΣΠΑ από την Μαρίνα Κοντοτόλη

Ενόψει της 24ωρης απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, η Βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή της στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα προγράμματα ΕΣΠΑ, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Πρόκειται για ανθρώπους που εδώ και χρόνια καλύπτουν ουσιαστικές και διαρκείς κοινωνικές ανάγκες, στηρίζοντας καθημερινά τα παιδιά, τις οικογένειες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η εργασία τους δεν είναι προσωρινή ούτε αναλώσιμη. Είναι αναγκαία για τη λειτουργία κρίσιμων κοινωνικών δομών και για τη συνοχή της ίδιας της κοινωνίας.

Η συνεχιζόμενη εργασιακή ανασφάλεια, η εξάρτηση από προσωρινά χρηματοδοτικά εργαλεία και η απουσία σταθερής λύσης συντηρούν ένα άδικο καθεστώς ομηρίας για εργαζόμενους που αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Την ίδια ώρα, δημιουργούν ανασφάλεια και στις οικογένειες που στηρίζονται σε αυτές τις δομές.

Τα αιτήματα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για ενίσχυση των κοινωνικών δομών και για διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών είναι δίκαια και εύλογα. Η Πολιτεία οφείλει να δώσει ουσιαστικές λύσεις, με σεβασμό στην εργασία, στην κοινωνική ανάγκη και στην αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

Η στήριξη στον αγώνα αυτών των εργαζομένων είναι στήριξη στα παιδιά, στην οικογένεια και στην ίδια την κοινωνία. Με θεσμικό ήθος και καθαρή θέση, στεκόμαστε δίπλα τους.