Συλλυπητήρια Σακκά για τον θάνατο του Θανάση Μισιάκα

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Θανάση Μισιάκα, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, εκφράζει ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Ο κ. Σακκάς σημειώνει ότι “ο αναπάντεχος θάνατος του Θανάση Μισιάκα γέμισε με θλίψη κάθε εργαζόμενο/η της μεγάλης οικογένειας του Δήμου Τρικκαίων. Συνεπής, εργατικός, αφοσιωμένος, παραγωγικός, ο Θανάσης ήταν άξιο και ικανότατο στέλεχος του Δήμου μας, προσφέροντας με επαγγελματισμό μέγιστες υπηρεσίες, συνεισφέροντας σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας”.

”Συνέβαλε έτσι”, συνεχίζει ο κ. Σακκάς, “καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της νευραλγικής υπηρεσίας της οποίας προΐστατο και, κατ’ επέκταση, του Δήμου μας”.

Ο κ. Σακκάς επισημαίνει ότι “γνωρίζοντας τον Θανάση από παιδί, θλίβομαι βαθύτατα ως φίλος, ως συμμαθητής, ως συνεργάτης. Είναι τεράστιο το κενό που αφήνει στον Δήμο μας αλλά κυρίως θα λείπει από την αγαπημένη του οικογένεια, από τους δικούς του ανθρώπους. Τους απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια, ευχόμενος δύναμη και κουράγιο”.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων