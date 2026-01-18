Συλλήψεις στα Τρίκαλα για μικροποσότητες χασίς

Συνελήφθησαν χθες (17-01-2026) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, δύο άτομα σε διαφορετικές περιπτώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην πρώτη περίπτωση, κατά τις απογευματινές ώρες, συνελήφθη ένας αλλοδαπός, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη αποξηραμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 1,3 γραμμαρίων.

Στη δεύτερη περίπτωση, τις βραδινές ώρες, συνελήφθη ένας ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μία χάρτινη συσκευασία με ακατέργαστη αποξηραμένη κάνναβη, βάρους 1 γραμμαρίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν.