Συλλήψεις ανηλίκων για απόπειρα κλοπής στα Τρίκαλα

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, 4 άτομα, εκ των οποίων 3 ανήλικοι, για απόπειρα κλοπής. Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, οι προαναφερόμενοι εισήλθαν σε υπόγειο χώρο οικίας όπου διαμένει άνδρας, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί από τον παθόντα και ακολούθως, ακινητοποιήθηκαν σε παρακείμενη οδό από προστρέξαντες αστυνομικούς.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και 3 άτομα-γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.