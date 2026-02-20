Συζήτηση, διάλογος και προτάσεις για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας

Σε άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα κατέληξε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας (ΚοινΣΕπ ) «ΤόΠΟΙ», την Τρίτη 16/2/2026 στο διοικητήριο των παλιών Φυλακών –Μουσείο Τσιτσάνη.

Στην εκδήλωση με θέμα «Μπορούμε να ξαναπάρουμε τα βουνά;» συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας ΚοινΣΕπ «Τα ψηλά βουνά – πολίτες με εμπειρία στη μετάβαση από τον αστικό ιστό στην ύπαιθρο». Αμφότεροι εστίασαν στην καθοριστική σημασία που έχει η λήψη πρωτοβουλιών ως βασικό κλειδί για τη στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας, με συμπαραστάτη με την καινοτομία.

Στόχος της συζήτησης ήταν να συζητηθούν οι προϋποθέσεις και να κατατεθεί η εμπειρία εγχειρημάτων από φορείς και θεσμούς για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες πολίτεςαπό περιοχές των Τρικάλων και της Καρδίτσας, κατέκλυσαν την αίθουσα και μετέφεραν την αγωνία τους για το παρόν και το μέλλον των χωριών τους. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη για υλοποίηση πολιτικής, η οποία θα επικεντρώνεται στη στήριξη της υπαίθρου, για να μπορούν οι πολίτες να ζουν με ποιότητα ζωής.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία ενός ορεινού Δήμου στην περιοχή των Τρικάλων, που θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων των βουνών, διότι αυτή τη στιγμή συνυπάρχουν ορεινές και πεδινές περιοχές, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και προτεραιότητες.

Ο διάλογος που ακολούθησε τις εισηγήσεις κράτησε αρκετή ώρα, και το ότι μετείχαν και εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στα ορεινά, είναι δύο στοιχεία που καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του θέματος, τις ποικίλες απόψεις και την ανάγκη έναρξης ουσιαστικού διαλόγου.